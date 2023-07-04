Две золотые медали вручили в Пыталово

18:45, 04 июля 2023, ПАИ

Сегодня в зале Пыталовской средней школы были вручены медали за особые успехи в обучении и аттестаты особого образца двум выпускницам: Ирине Астаповой и Анастасии Спиридоновой. Об этом глава Пыталовского района Вера Кондратьева сообщила в своём телеграм-канале.

Девушки получили результаты Единого государственного экзамена уже после выпускного вечера. По традиции глава Пыталовского района вручила выпускницам благодарственные письма и небольшие премии.

«Ирина и Настя – целеустремлённые, несмотря на свой юный возраст, люди, которые ответственно относятся к порученному делу. С главной задачей – учёбой они блестяще справились. Пусть их дальнейший путь будет счастливым и удачным!» – подытожила Вера Кондратьева.