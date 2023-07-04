Михаил Васильев: Каждый проект, получивший поддержку, внесёт свой креативный вклад в развитие нашего региона

19:07, 04 июля 2023, ПАИ

Победителями второго основного грантового конкурса 2023 года Президентского фонда культурных инициатив стали девять псковских проектов в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

«Псковская область пропитана многовековыми историческими и культурными смыслами! А сфера креативных индустрий – это новый взгляд на то, как на основе нашей идентичности сделать что-то современное. И Президентский фонд креативных индустрий поставил цель поддержать такого рода проекты, где есть смешение культуры, традиций с современными подходами и реалиями, дать возможность сделать рывок различным направлениям и отраслям, входящим в понимание креативных индустрий», – отметил Михаил Васильев, председатель ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».

Также Михаил Васильев отметил, что каждый год внимание к конкурсу растёт, представители региона традиционно получают значимую поддержку для своих проектов.

«Уверен, что каждый проект, получивший поддержку, внесёт свой креативный вклад в развитие нашего региона!» – подытожил Михаил Васильев.

Отметим, что сумма грантовой поддержки всех девяти проектов составляет более 16 млн рублей.