Евсеев день наступил по народному календарю

07:12, 05 июля 2023, ПАИ

Память епископа Самосатского Евсевия чтится 5 июля, сообщает calend.ru.

Евсевий жил в IV веке и стал известен как защитник православного исповедания, утвержденного на первом Вселенском соборе в Никее. За это он терпел преследования, в том числе от императора Констанция. Однажды правитель узнал, что у Евсевия имеется некий акт, подписанный на соборе, и велел его отдать. Епископ заявил, что лучше позволит отсечь себе обе руки, чем сделает это.

После Констанция престол достался Юлиану Отступнику, и начались открытые гонения христиан. Однако и тогда Евсевий не прекратил свою деятельность: облачившись в одежду воина, он прошел через всю Сирию, Финикию и Палестину, обращая людей в православие. Попутно он обучал священников для пустующих церквей, рукополагал епископов.

Когда Юлиан Отступник умер, императором стал благочестивый Иовиан, в правление которого гонения приостановились. В это время Евсевий посоветовал архиепископу Мелетию созвать Поместный собор в Антиохии для подтверждения православного вероучения, принятого на Вселенском соборе.

Погиб Евсевий от рук жительницы города Долихины. Она сбросила с крыши черепицу, которая пробила святителю голову. Умирая, епископ говорил окружавшим его людям, чтобы те не причиняли преступнице зла.

На Руси именины Евсевия называли днем встреч. «Накануне Ульян не нашел Ульяну, а теперь она сама пошла его искать», — говорили люди. На Евсевия примечали приметы погоды. Дождь предвещал хороший урожай хлеба, как и месяц, мерцающий вечером на небе.