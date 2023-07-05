Более 300 операций провели в великолукской больнице за месяц

10:12, 05 июля 2023, ПАИ

313 операций провели в Великолукской межрайонной больнице за июнь текущего года. Об этом сообщается в группе медицинской организации в социальной сети «ВКонтакте».

В медучреждение за месяц поступило 1 211 человек, выписали 1 260, в отделении реанимации находилось 62 пациента, а семь человек эвакуировали вертолётом санитарной авиации. На 1 июля на лечении в великолукской больнице находится 281 пациент.

Вместе с этим в родильный дом поступило 124 пациентки, 115 выписали, у 70 прошли роды (одна двойня) – из них 42 мальчика и 29 девочек.