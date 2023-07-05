Умерла псковская журналистка Виктория Голубкова

11:16, 05 июля 2023, ПАИ

5 июля после долгой борьбы с болезнью скончалась псковская журналистка Виктория Голубкова. Об этом сообщают её коллеги и близкие.

В январе 2019 года у Виктории обнаружили онкологию. Помимо российских больниц, Виктория Голубкова также проходила лечение за границей.

Около 30 лет она проработала в различных СМИ Псковской области, включая «Псковскую правду», «Комсомольскую правду в Пскове», «АиФ-Псков», также в изданиях холдинга «Гражданская пресса». В последнее время Виктория работала специалистом по связям с общественностью в компании «Псковэнергосбыт».

В 2019 году Виктории Голубковой вручили благодарственное письмо «За верность профессии» от губернатора Псковской области.

Коллектив госмедиахолдинга Псковской области выражает искренние соболезнования родным и близким Виктории Голубковой.

О дате и месте прощания будет объявлено позднее.