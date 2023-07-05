До 30 июля введен запрет на движение большегрузов по дороге Сенно – Новый Изборск – Печки
До 30 июля введен запрет на движение большегрузов по дороге Сенно – Новый Изборск – Печки в Печорском районе. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Ограничение движения введено в связи с неудовлетворительным состоянием песчано-гравийного покрытия автомобильной дороги, а также необходимостью выполнения работ по восстановлению дорожного покрытия.
В качестве объезда рекомендуется использовать дорогу Тешевицы – Гверстонь.
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05 июля 2023
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