До 30 июля введен запрет на движение большегрузов по дороге Сенно – Новый Изборск – Печки

13:33, 05 июля 2023, ПАИ

До 30 июля введен запрет на движение большегрузов по дороге Сенно – Новый Изборск – Печки в Печорском районе. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Ограничение движения введено в связи с неудовлетворительным состоянием песчано-гравийного покрытия автомобильной дороги, а также необходимостью выполнения работ по восстановлению дорожного покрытия.



В качестве объезда рекомендуется использовать дорогу Тешевицы – Гверстонь.

