Новые условия проживания и обучения созданы для участников форума «Истоки»

15:29, 05 июля 2023, ПАИ

В прошлом году мощности инфраструктуры Молодёжного историко-культурного форума «Истоки» не позволяли вмещать большое количество участников. Сегодня же инфраструктура переросла в Центр компетенций, что даёт новые возможности участникам. Об этом рассказал руководитель программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Иван Радько на брифинге в медиацентре ПАИ.

«Инфраструктура улучшилась. В прошлом году обучающая программа проходила во временных образовательных шатрах. В этом – это целый образовательный комплекс, позволяющий провести четыре потоковых мероприятия», – отметил организатор форума.

По его словам, в этом году увеличили места для проживания участников. «Кроме того, смены стали больше по дням. Заездов стало меньше, но они укрупнились. Мы хотим потенциал Псковской области с точки зрения туристической привлекательности сделать шире», – отметил Иван Радько.

По его словам, участники в рамках смены посещают культурно значимые места региона: и крепость Изборск, и памятник дружине Александра Невского в Самолве, и другие достопримечательности Печор и Изборска. Такие экскурсии подразумевают полезную образовательную программу.

Кроме того, на территории Центра компетенций появилась большая сцена, которой в прошлом году не было, поэтому в этом году открытие и закрытие фестиваля будет торжественным – на новой сцене.

На территории также имеется спорткомплекс, появился медкабинет и даже изолятор для непредвиденных случаев, связанных с инфекционными заболеваниями. «Центр полностью оборудован: от КПП до спортивного оснащения», – заключил спикер.

Отметим, форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодежь) в рамках программы «Роспатриот», российские студенческие отряды, правительство Псковской области, Псково-Печерский мужской монастырь.