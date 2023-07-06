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Общество

В России предложили штрафовать за пропаганду жестокого обращения с животными

В России предложили ввести штрафы до 100 тысяч рублей за пропаганду жестокого обращения с животными. Соответствующий законопроект разработал комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, пишут «Известия».

Cтатья «Пропаганда жестокого обращения с животными» может появиться в Кодексе об административных правонарушениях РФ (КоАП). За призывы к жестокому обращению с животными предлагают ввести штрафы от пяти до 30 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо наказывать арестом на срок до 15 суток с конфискацией предмета административного правонарушения. Должностным лицам за это хотят вынести штраф от 10 до 15 тыс. рублей, а юрлицам — от 50 до 100 тыс. рублей с конфискацией предмета правонарушения.

Также предлагается ввести отдельное наказание за изготовление и распространение пропагандирующих жестокое обращение видео- и фотоматериалов, печатной продукции, аудиопродукции и размещение их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете. За это гражданам будет грозить штраф от 10 до 20 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения, должностным лицам — от 15 до 25 тыс. рублей, предпринимателям — от 20 до 50 тыс. рублей, юрлицам — от 50 до 100 тыс. рублей.

«В информационном пространстве сейчас мы фиксируем две тенденции. Во-первых, это так называемое догхантерство, когда в социальных сетях существуют группы, паблики, которые координируют и пропагандируют деятельность, связанную с массовым убийством животных. За само это преступление в случае массового убийства животных есть наказание в УК — до пяти лет лишения свободы. Однако пропаганда этого сегодня никак не пресекается», — рассказал автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы Владимир Бурматов.

По его словам, сегодня в интернете можно найти множество пабликов, которые тиражируют призывы к убийству и издевательству над животными, а также способы этих преступлений. «Во-вторых, есть так называемые треш-стримеры, которые в социальных сетях в прямом эфире показывают издевательства над животными: калечат, убивают, кормят и поят их всякой дрянью, собирая таким образом лайки и подписчиков. Оперативно вмешаться, чтобы прекратить все это, не всегда получается», — отметил парламентарий.

По его словам, за это деяние также предусмотрена ответственность в Уголовном кодексе, но под нее живодеры подпадают только в случае гибели животных или получения серьезных травм. «Это крайне деструктивный контент, потому что он прямо поощряет жестокость и формирует ощущение безнаказанности. Все это подталкивает к росту таких случаев и совершению уже уголовных правонарушений. Поэтому мы в комитете считаем, что должна быть отдельная статья в КоАП по борьбе с таким контентом», — подчеркнул Владимир Бурматов.

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