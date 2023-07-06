Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский омбудсмен и руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» подписали соглашение

В Пскове прошла рабочая встреча уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова и руководителя псковского филиала фонда «Защитники Отечества» Надежды Васильевой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Фото пресс-службы омбудсмена

Стороны обсудили ситуацию в Псковской области с обеспечением прав граждан – участников СВО, а также членов их семей. Надежда Васильева рассказала уполномоченному по правам человека о первом месяце работы филиала фонда, о том, как в Пскове, Великих Луках и районах Псковской области её сотрудники оказывают содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, а также в переобучении и трудоустройстве ветеранов – участников специальной военной операции.

Псковский омбудсмен поделился своим опытом работы с обращениями граждан данной категории, в том числе по такой чувствительной для членов семей теме о военнослужащих, пропавших без вести или находящихся в плену, своевременного получения установленных законодательством льгот, различных выплат и социальной помощи.

В финале встречи уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Основная цель соглашения – создание условий, направленных на усилие оказания поддержки и помощи, дополнительных государственных гарантий по защите прав ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, и членов их семей, а также установление партнерских отношений, основ механизма взаимодействия и сотрудничества.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 июля 2023

Подавляющее большинство псковичей знает, что делать в случае пожара на работе – опрос
06 июля 2023

Архитектурную подсветку обустроили в подклетах подворья Елизаровского монастыря
06 июля 2023

О новых мерах поддержки псковских учителей рассказал Андрей Ермаков
06 июля 2023

Десять псковских многодетных семей получили ключи от новых автомобилей
06 июля 2023

Сбер: как платить вовремя за коммунальные услуги
06 июля 2023

36 тысяч рублей составляет средняя зарплата учителей в Псковской области
06 июля 2023

Борис Елкин поздравил псковских выпускников с успешной сдачей ЕГЭ
06 июля 2023

Четыре новые школы откроются в Псковской области в 2024 году

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...