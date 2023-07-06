Псковский омбудсмен и руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» подписали соглашение

12:53, 06 июля 2023, ПАИ

В Пскове прошла рабочая встреча уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова и руководителя псковского филиала фонда «Защитники Отечества» Надежды Васильевой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Стороны обсудили ситуацию в Псковской области с обеспечением прав граждан – участников СВО, а также членов их семей. Надежда Васильева рассказала уполномоченному по правам человека о первом месяце работы филиала фонда, о том, как в Пскове, Великих Луках и районах Псковской области её сотрудники оказывают содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, а также в переобучении и трудоустройстве ветеранов – участников специальной военной операции.

Псковский омбудсмен поделился своим опытом работы с обращениями граждан данной категории, в том числе по такой чувствительной для членов семей теме о военнослужащих, пропавших без вести или находящихся в плену, своевременного получения установленных законодательством льгот, различных выплат и социальной помощи.

В финале встречи уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Основная цель соглашения – создание условий, направленных на усилие оказания поддержки и помощи, дополнительных государственных гарантий по защите прав ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, и членов их семей, а также установление партнерских отношений, основ механизма взаимодействия и сотрудничества.