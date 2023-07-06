Более чем на 70% вырос медиаиндекс Михаила Ведерникова в июне

14:20, 06 июля 2023, ПАИ

Значительный рост медиаиндекса как в региональном (1-е место, медиаиндекс 28 698, +72 %), так и в федеральном медиарейтинге (2-е место, медиаиндекс 19 687,3, +122 %) показал губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам июня. Медиарейтинг составило издание «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

Причиной подобного роста стала разворачивающаяся кампания по выборам губернатора. Она ещё больше чем обычно привлекает внимание к действующему главе региона, баллотирующемуся на новый срок.

В июне псковский губернатор играл главную роль во многих медиасобытиях, в их число вошёл отчёт о работе правительства региона в 2022 году, подача документов об участии в выборах, Дни пушкинской поэзии и русской культуры, участие псковской делегации в Петербургском международном экономическом форуме, а также важные заявления о судьбе мобилизованных из Псковской области для участия в СВО бойцов.

В федеральных СМИ также получило резонанс выдвижение Михаила Ведерникова на выборы. Но в первую очередь в центре внимания российских массмедиа оказались темы, так или иначе связанные с СВО, в том числе и заявление о создании в Псковской области отрядов содействия обороне.