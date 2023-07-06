Опубликована программа фольклорного фестиваля «Знак русского» в Усвятском районе

15:54, 06 июля 2023, ПАИ

Областной фольклорный фестиваль «Знак русского» имени Ольги Сергеевой пройдёт 8 июля в деревне Церковище Усвятского района, а в Усвятах – праздничные мероприятия в рамках Дня посёлка. Об этом сообщает комитет по культуре Псковской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что в этом году фестиваль посвятят купальским традициям.