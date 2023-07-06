Опубликована программа фольклорного фестиваля «Знак русского» в Усвятском районе
Областной фольклорный фестиваль «Знак русского» имени Ольги Сергеевой пройдёт 8 июля в деревне Церковище Усвятского района, а в Усвятах – праздничные мероприятия в рамках Дня посёлка. Об этом сообщает комитет по культуре Псковской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Отметим, что в этом году фестиваль посвятят купальским традициям.
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