Нинель Салагаева и Андрей Михеев вошли в топ-30 медиарейтинга региона

16:04, 06 июля 2023, ПАИ

В топ-30 медиарейтинга издания «Псковская правда» вошли вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева и председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. Рейтинг был составлен на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия» за июнь.

В прошлом месяце они участвовали в Петербургском экономическом форуме и фест-форуме «Российская креативная неделя».

Отмечается, что в топ-30 «Псковской правды» Нинель Салагаева попала лишь в четвертый раз: предыдущие три были в марте, июле и октябре 2022 года. Андрей Михеев в региональном медиарейтинге фигурирует не намного чаще: ранее он попадал в него в феврале, марте и июне 2022 года, а также в январе 2023 года.