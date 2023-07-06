Наталья Ильина вновь вошла в топ-30 медиарейтинга Псковской области

16:23, 06 июля 2023, ПАИ

В топ-30 регионального медиарейтинга «Псковской правды» вошла ректор ПсковГУ Наталья Ильина (30-е место, медиаиндекс 569), последний раз она фигурировала в нём в январе 2023 года. Рейтинг был составлен на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия» за июнь.

В топ-30 она вошла благодаря таким инфоповодам, как присвоение ей звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», участие в Форуме регионов России и Белоруссии в Уфе, а также в организованной Минобрнауки РФ дискуссии, посвящённой итогам Школы по инженерным наукам Союзного государства.

Отмечается, что упоминаемость в СМИ и, соответственно, медиаиндекс ректора ПсковГУ заметно подняла посвящённая старту приёмной кампании пресс-конференция в медиацентре ПАИ.