Зону охраны купеческих дворов, трёх усадеб и церкви в селе Велье утвердили депутаты

14:41, 06 июля 2023, ПАИ

Особый режим использования земель теперь будет действовать в селе Велье Пушкиногорского района – на июльской сессии депутаты утвердили границы объединённой зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс купеческих дворов, XVII–XIX вв.» и региональных объектов культурного наследия «Усадьба Болталовых», «Усадьба Крестовских», «Усадьба Машневых» и «Церковь Воздвиженская». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Историческая застройка в селе Велье, которое несколько столетий назад считалась вотчиной царских вельмож, состоит из каменных и деревянных купеческих и мещанских особняков и храма Воздвижения Креста Господня, построенного в 1763 году.

В целях обеспечения сохранности этих объектов охраняемая территория разделена на несколько зон, отличающихся ограничениями и требованиями к градостроительным регламентам: единая охранная зона (ЕОЗ), единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ) и единая зона охраняемого природного ландшафта (ЕЗОЛ).

В ЕОЗ запрещается строительство капитальных объектов за исключением применения мер по сохранению и восстановлению историко-градостроительной и природной среды объектов культурного наследия, например восполнению частично или полностью утраченных элементов. Не разрешается увеличивать высотные параметры существующих зданий и протяжённость уличных фасадов. Запрещена замена окон со столярными заполнениями традиционного типа на «евроокна» без расстекловки, облицовка фасадов полимерными и металлическими материалами, применение профилированного металлического листа в качестве кровельного материала, установка ограждений земельных участков высотой выше двух метров и глухих заборов между домами, расположенными по линиям застройки. В перечень запретов включено проведение всех видов земляных работ, за исключением археологических, а также прокладка газопроводов, электрических кабелей, линий телефонной и сотовой связи, установка рекламных конструкций, размещение на уличных фасадах спутниковых антенн и кондиционеров.

Для ЕЗРЗ с разделением на подзоны прописаны высотные ограничения от 5 до 8 метров, длина фасадов по красной линии застройки не может превышать 16 метров. Здесь также действуют запреты на применение современных полимерных и металлических строительных материалов, использование диссонирующих цветовых решений и установку высоких глухих заборов.

Для сохранения ландшафта в зоне ЕЗОЛ запрещается проведение работ, приводящих к изменению гидрогеологической характеристики территории, изменение существующих отметок рельефа более чем на 2 метра, планировочное изменение береговой линии водных объектов. Не допускается возведение объектов капитального строительства, размещение нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций любых типов, устройство парковок, организация свалок, размещение мачтовых конструкций, в том числе вышек сотовой связи.

В принятом депутатами постановлении зафиксировано, что в случае возникновения убытков, причинённых в связи с установлением объединённой зоны охраны объектов культурного наследия, они будут возмещены финансовым органом Псковской области в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ.