Россиянам рекомендовали привиться от менингококковой инфекции

12:29, 07 июля 2023, ПАИ

В связи с ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и менингококковой, в Роспотребнадзоре рекомендуют привиться от заболевания. Об этом сообщила журналистам руководитель референс-центра по мониторингу за бактериальными менингитами ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Королёва, сообщает ТАСС.

«Сейчас, в постковидный период, отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и менингококковой, так что стоит привиться и защитить себя от этого опасного заболевания», – подчеркнула Ирина Королёва.

По словам эксперта, на данный момент существует несколько вакцин против менингококковой инфекции, направленных на выработку иммунитета к наиболее распространенным и опасным серогруппам менингококка. Такая прививка не входит в перечень обязательных, однако рекомендуется в рамках календаря профилактических прививок.

Она также отметила, что вакцинация против менингококковой инфекции показана практически всем – и взрослым, и детям, главное – не иметь инфекционное заболевание в активной стадии. «Кроме того, у каждой вакцины есть свои возрастные ограничения для применения», – подытожила эксперт.