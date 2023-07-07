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Общество

Михаил Ведерников и Аркадий Мурылёв обсудили актуальные вопросы для псковского бизнеса

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с бизнес-омбудсменом региона Аркадием Мурылёвым, который представил годовой отчёт о своей деятельности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В начале встречи глава региона обозначил, что бизнес сейчас работает в непростых условиях, а экономика региона сталкивается с новыми вызовами. «Если есть предложения, как сделать условия для бизнеса комфортнее, мы обязательно это проработаем», – добавил Михаил Ведерников.

Аркадий Мурылёв проинформировал, что основной частью деятельности уполномоченного остаётся работа с обращениями, проводятся круглые столы и другие мероприятия, направленные на информирование предпринимателей, обсуждение насущных вопросов. «В целом бизнес с проблемами справляется. Об этом, например, говорит положительная тенденция в динамике малого и среднего бизнеса. Количество субъектов МСП растёт. Это значит, что мы создаем в регионе условия, при которых бизнес открывается и начинает работать», – обратил внимание бизнес-омбудсмен.

По итогам анализа обращений от предпринимателей выявлены вопросы, носящие систематический характер. Один из них касается взаимодействия бизнеса и муниципальных властей в рамках государственных контрактов. В этой части, как отметил Аркадий Мурылёв, работа ведётся с обеими сторонами, чтобы предотвращать конфликтные ситуации.

Обозначен и вопрос финансовой задолженности организаций сферы здравоохранения перед поставщиками в рамках госконтрактов. «Эту тему держим на контроле, здесь наблюдается тенденция на улучшение ситуации. Мы принимаем в настоящее время точечные меры, но работаем и над комплексным решением», – обратил внимание губернатор.

Михаил Ведерников обсудил с Аркадием Мурылёвым также внедрение дизайн-кода на территории муниципалитетов. Глава региона поблагодарил подавляющее число предпринимателей, которые подошли к этому ответственно и провели замену вывесок и рекламных конструкций в установленные сроки. «Населённые пункты совершенно по-другому открываются», – отметил Михаил Ведерников. 

Темами рабочей встречи также стали сроки подключения бизнеса к электросетям, возможности перецепки грузов в таможенной зоне на пограничных пунктах пропуска. По этим вопросам глава региона выразил готовность оказать содействие со стороны правительства области и проработать их с профильными специалистами.

Напомним, в конце декабря 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что стабильный рост доходов бюджета области – результат системной работы. Например, по нацпроектам в 2022 году у Псковской области беспрецедентно большой объём средств – более 13 млрд рублей. Это почти вполовину больше, чем в 2021 году.

Также глава региона подчеркивал, что в 2023 году дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности для Псковской области составит 6,7 млрд рублей. Это на 1,5 млрд (или на 30 %) больше, чем в 2022 году.

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