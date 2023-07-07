Сборная ПсковГУ стала шестой на Всероссийском фестивале ГТО

13:24, 07 июля 2023, ПАИ

Сборная ПсковГУ вошла в десятку командного зачёта по итогам соревнований на Всероссийском фестивале ГТО в Ханты-Мансийске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

По итогам соревнований псковские студенты стали лидерами в командной зачете в поднимании туловища за одну минуту и в беге на выносливость. В личных соревнованиях псковичи становились на пьедестал девять раз, причем четыре из них оказались победными. Всего в фестивале участвовало 39 сборных, сообщается в пресс-службе ПсковГУ.