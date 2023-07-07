Итоги социального проекта «Перезагрузка 55+» подвели в Пскове

12:51, 07 июля 2023, ПАИ

Активная жизнь на пенсии – выдумка или реальность? Участники проекта «Перезагрузка 55+» своим примером доказывают, что возраст не помеха для новых начинаний и открытий. Стремиться не просто к долголетию, а к активному долголетию; понимать, что важна не просто продолжительность жизни, а её качество. Эти задачи поставили перед собой и решают команда и участники социального проекта «Перезагрузка 55+».

Команда проекта использует передовые методики нейрогимнастики и нейропсихологии. Основой обучения является устный счёт и развивающие задания, которые способствуют профилактике, а в некоторых случаях и восстановлению мыслительных процессов, угасающих в силу возрастных изменений.

С февраля по июнь 2023 года участники проекта занимались ментальной арифметикой по японской методике интеллектуального развития соробан. Суть методики заключается в развитии образного устного счёта с применением компьютерных технологий. Основная цель таких занятий – тренировка памяти, концентрации внимания, формирование нестандартного мышления, развитие скорости восприятия информации.

За четыре месяца участники проекта научились считать на счётах и в уме, применяя ментальный счёт, развили связь между левым и правым полушариями с помощью нейрогимнастики, улучшили состояние памяти, усилили концентрацию внимания, увеличили объём памяти.

Кроме занятий ментальной арифметикой, участники проекта также приняли участие в мастер-классах по созданию десертов от кулинарной студии «Вот это пироги!» и танцевальному направлению зумба от тренера Ольги Бородулиной, лекции на тему «Мошенничество в современном мире» от сотрудников УМВД по Псковской области, а также тренинге «Интеллектуальная перезагрузка», на котором овладели техниками быстрого запоминания текстовой, числовой, графической информации.

«Мы работаем в сфере интеллектуального развития с детьми уже более шести лет. А вот идея работы с людьми старшего поколения возникла на фоне пандемии, когда стали видны последствия болезни, да и в целом снижение концентрации, внимания, памяти в связи с возрастными изменениями у людей «серебряного» возраста. Наша команда обладает потрясающим опытом работы по методикам интеллектуального развития, нейрофитнеса, нейропсихологии. И мы решили применить все свои знания, чтобы помочь нашим старшим студентам вернуться к активной жизненной позиции. Более того, в проекте «Перезагрузка 55+» участвовала моя мама, которая занималась вместе со всеми другими участниками, участвовала в олимпиаде, тренингах, творческих встречах и подготовках выступлений. По итогу диагностик она получила замечательные результаты. Я этим очень горжусь!» – подчеркнула руководитель проекта Мария Андреева.

«Результат я заметила изначально по своему внуку. После занятий ментальной арифметикой он нашёл себя в творчестве и спорте, стал быстрее принимать решения и лучше учиться в школе. Многие в нашей группе отмечают улучшение памяти, устного счёта и, конечно же, атмосферу занятий. Мы очень благодарны нашим учителям за их вовлеченность и творческий подход», – рассказала выпускница проекта Ольга Трифоненко.

К концу курса дошли все студенты, что говорит о высокой эффективности программы и мотивации. Каждый принял участие в ежегодной олимпиаде по ментальной арифметике и получил свои заслуженные награды.

«По итогу проекта я вижу потрясающие результаты и очень горжусь каждым нашим участником! Это не только про показатели распределения внимания, памяти и концентрации. Самое важное – участники поверили в свои силы, у них вновь проснулся интерес к общению и познанию нового. Они пишут прекрасные стихи и песни, продолжают встречи со своими группами, где нашли новых друзей и интересные знакомства, принимают участие в мероприятиях Союза пенсионеров в качестве волонтёров. Мы с командой проекта приложим все усилия, чтобы найти возможность продолжать работать в этом направлении!» – подчеркнула Мария Андреева.

«Хочется отметить, что по итогу занятий расширилось поле зрения, мы стали быстрее думать, благодаря таблице Шульте, устный счёт улучшился. Я сам учитель и знаю, какой труд наладить эту работу. Мы очень благодарны руководству школы за тот вклад, который они внесли в нашу жизнь», – отметил выпускник проекта Владимир Барабаш.

Проект «Перезагрузка 55+» реализовало АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор» с использованием средств областного бюджета, выделенных в виде субсидии по итогам грантового конкурса правительства Псковской области.