Умер чемпион Олимпийских игр в Москве Николай Алёхин

22:01, 08 июля 2023, ПАИ

Олимпийский чемпион по фехтованию белорус Николай Алёхин скончался на 69-м году жизни, сообщает РИА Новости.

«Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Алёхина», – сказано в сообщении.

Алёхин является чемпионом Олимпийских игр 1980 года в Москве в командном первенстве (сабля), а также победителем (1979) и серебряным призёром (1981) чемпионатов мира в командной сабле.

