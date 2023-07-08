Умер чемпион Олимпийских игр в Москве Николай Алёхин
Олимпийский чемпион по фехтованию белорус Николай Алёхин скончался на 69-м году жизни, сообщает РИА Новости.
«Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Алёхина», – сказано в сообщении.
Алёхин является чемпионом Олимпийских игр 1980 года в Москве в командном первенстве (сабля), а также победителем (1979) и серебряным призёром (1981) чемпионатов мира в командной сабле.
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