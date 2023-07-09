Умер председатель Великолукского райпо Алексей Фёдоров
Умер председатель Великолукского райпо Алексей Фёдоров, сообщает газета «Наш путь».
Алексей Фёдоров умер 8 июля на 66-году жизни.
«Служению родному Великолукскому району Алексей Владимирович посвятил всю свою жизнь… И за долгие годы работы многое сделал для района и его жителей. Он всегда шёл навстречу людям, помогая решать волновавшие их вопросы, прикладывал все силы для процветания своей малой родины», – написали в газете.
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09 июля 2023
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