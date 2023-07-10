Мост через реку Уду отремонтируют в Бежаницком районе
Мост через реку Уду капитально отремонтируют в Бежаницком районе до 30 ноября 2024 года. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
В настоящее время приём заявок для участия в электронном аукционе окончен: закупка переведена на этап «работа комиссии». За выполнение работ подрядчику заплатят около 217,6 млн рублей.
Ранее сообщалось, что на приведение в нормативное состояние мостовых сооружений на региональной сети дорог в Псковской области планируется потратить 855 миллионов рублей.
В 2023 году будут завершены работы по капремонту следующих сооружений:
- моста через реку Великую на автодороге Пушкинские Горы – Рождество – Велье в Пушкиногорском районе;
- через реку Идрянку на автодороге Толкачево – Себеж – Заситино в Себежском районе;
- через реку Лочкину на автодороге Псков – Гдов – Сланцы в Псковском районе;
- через реку Меленку на автомобильной дороге Марьино – Заполье – Рошелево в Струго-Красненском районе;
- через канаву на автодороге Малая Толбица – Гверздонь – Мельницы в Псковском районе;
- через реку Чернею на автодороге Толкачево – Себеж – Заситино в Себежском районе;
- через реку Кебцу на автодороге Подборовье – Лопатово – Боровичи в Псковском районе.
Также будут выполняться работы по капитальному ремонту и ремонту девяти мостов, переходящих на 2024 год. Это капитальный ремонт моста через реку Череху на дороге Быстроникольское – Черская в Псковском районе; моста через реку Уду на дороге Уда – Железно в Бежаницком районе; моста через реку Черную на автомобильной дороге Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Псковском районе; моста через реку Пенную на дороге Остров – Новоржев в Островском районе.