Мост через реку Уду отремонтируют в Бежаницком районе

11:23, 10 июля 2023, ПАИ

Мост через реку Уду капитально отремонтируют в Бежаницком районе до 30 ноября 2024 года. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

В настоящее время приём заявок для участия в электронном аукционе окончен: закупка переведена на этап «работа комиссии». За выполнение работ подрядчику заплатят около 217,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на приведение в нормативное состояние мостовых сооружений на региональной сети дорог в Псковской области планируется потратить 855 миллионов рублей.

В 2023 году будут завершены работы по капремонту следующих сооружений:

моста через реку Великую на автодороге Пушкинские Горы – Рождество – Велье в Пушкиногорском районе;

через реку Идрянку на автодороге Толкачево – Себеж – Заситино в Себежском районе;

через реку Лочкину на автодороге Псков – Гдов – Сланцы в Псковском районе;

через реку Меленку на автомобильной дороге Марьино – Заполье – Рошелево в Струго-Красненском районе;

через канаву на автодороге Малая Толбица – Гверздонь – Мельницы в Псковском районе;

через реку Чернею на автодороге Толкачево – Себеж – Заситино в Себежском районе;

через реку Кебцу на автодороге Подборовье – Лопатово – Боровичи в Псковском районе.

Также будут выполняться работы по капитальному ремонту и ремонту девяти мостов, переходящих на 2024 год. Это капитальный ремонт моста через реку Череху на дороге Быстроникольское – Черская в Псковском районе; моста через реку Уду на дороге Уда – Железно в Бежаницком районе; моста через реку Черную на автомобильной дороге Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Псковском районе; моста через реку Пенную на дороге Остров – Новоржев в Островском районе.