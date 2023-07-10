Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мост через реку Уду отремонтируют в Бежаницком районе

Мост через реку Уду капитально отремонтируют в Бежаницком районе до 30 ноября 2024 года. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

В настоящее время приём заявок для участия в электронном аукционе окончен: закупка переведена на этап «работа комиссии». За выполнение работ подрядчику заплатят около 217,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на приведение в нормативное состояние мостовых сооружений на региональной сети дорог в Псковской области планируется потратить 855 миллионов рублей.

В 2023 году будут завершены работы по капремонту следующих сооружений:

  • моста через реку Великую на автодороге Пушкинские Горы – Рождество – Велье в Пушкиногорском районе;
  • через реку Идрянку на автодороге Толкачево – Себеж – Заситино в Себежском районе;
  • через реку Лочкину на автодороге Псков – Гдов – Сланцы в Псковском районе;
  • через реку Меленку на автомобильной дороге Марьино – Заполье – Рошелево в Струго-Красненском районе;
  • через канаву на автодороге Малая Толбица – Гверздонь – Мельницы в Псковском районе;
  • через реку Чернею на автодороге Толкачево – Себеж – Заситино в Себежском районе;
  • через реку Кебцу на автодороге Подборовье – Лопатово – Боровичи в Псковском районе.

Также будут выполняться работы по капитальному ремонту и ремонту девяти мостов, переходящих на 2024 год. Это капитальный ремонт моста через реку Череху на дороге Быстроникольское – Черская в Псковском районе; моста через реку Уду на дороге Уда – Железно в Бежаницком районе; моста через реку Черную на автомобильной дороге Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Псковском районе; моста через реку Пенную на дороге Остров – Новоржев в Островском районе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 июля 2023

Бизнес-смену в виде настенной игры провели в псковском «Кванториуме»
10 июля 2023

Псковичка вошла в пятёрку лучших по итогам конкурса «Студенческий лидер» по СЗФО
10 июля 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Реконструкция прорыва линии «Пантера» под Островом
10 июля 2023

Михаил Ведерников дал эксклюзивное интервью «Первому Псковскому»
10 июля 2023

Капсулу времени нашли псковичи во время ремонта детсада в Херсонской области
10 июля 2023

Финальный день и южнокорейские хиты. Дневник фестиваля «Западные ворота» #3
10 июля 2023

ВИДЕО. Прорыв линии «Пантера» под Островом
10 июля 2023

Дмитрий Певцов принял участие в дискуссии «Дела семейные» на форуме «Истоки»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...