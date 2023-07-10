Капсулу времени нашли псковичи во время ремонта детсада в Херсонской области

12:14, 10 июля 2023, ПАИ

Капсулу времени нашли псковичи во время ремонта детского сада «Солнышко» в Геническом районе Херсонской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Записка на русском языке, датируемая 1969 годом, была спрятана в стеклянной бутылке, которую нашли во время ремонтных работ.

«Теперь и наши строители хотят оставить свою капсулу времени для будущих поколений. Чтобы жители спустя десятилетия вспомнили, чьими руками восстанавливалась мирная жизнь на Херсонской земле», – обратил внимание глава региона.

Напомним, Псковская область оказывает помощь в ремонте детского сада «Солнышко», где подготовительные работы начались уже с 1 июня.