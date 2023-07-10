Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Успехи на херсонском направлении показывают казачьи отряды бригады «Дон»

Казачьи отряды бригады «Дон», полностью сформированные из добровольцев, показывают впечатляющие боевые результаты по своим направлениям, сообщает портал «Российское казачество» со ссылкой на командование бригады «Дон».

Сводная бригада «Дон» входит в Добровольческий штурмовой корпус и несет службу в Херсонской области. Отряды бригады защищают Кинбурнскую косу, успешно предотвращают высадки диверсионных групп украинских нацистов на левый берег Днепра. Артиллерийское подразделение бригады, дивизион «Маныч», успешно поражает позиции противника на правом берегу.

Так, в последних числах июня артиллеристы бригады уничтожили два артиллерийских склада ВСУ, которые противник сформировал для предполагаемого наступления. Таким образом, казаки «Дона» сорвали боевую операцию противника. Кроме артиллерийских складов ВСУ бойцы поразили позиции противника, что привело к потере ими двух артиллерийских батарей.

За качественную боевую работу командир корпуса прямо на позициях вручил государственные и ведомственные награды 42 казакам отрядов бригады «Дон» и «Аксай».

«Следует отметить, что поток добровольцев в ряды бригады «Дон» и Добровольческого штурмового корпуса в целом не ослабевает – формируются новые боевые подразделения, усиливаются существующие. Казаки получают боевую технику, с которой выезжают на позиции. Таким образом, опыт создания казачьих добровольческих частей следует признать успешным», – отметило командование бригады «Дон».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 июля 2023

Псковичей приглашают поучаствовать в грантовом конкурсе от Президентского фонда культурных инициатив
10 июля 2023

Псковские полицейские задержали пять нетрезвых водителей-рецидивистов
10 июля 2023

Двух выпавших из гнезда аистят спасли в Псковской области
10 июля 2023

Вторая смена форума «Истоки» начнётся в Печорах 14 июля
10 июля 2023

Псковские мастера выступили на ярмарке в Белоруссии
10 июля 2023

МРОТ в России может увеличиться в два раза к 2030 году
10 июля 2023

До +21 градуса ожидается в Псковской области 11 июля
10 июля 2023

Память военного лётчика Павла Югера почтили в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...