Успехи на херсонском направлении показывают казачьи отряды бригады «Дон»

12:59, 10 июля 2023, ПАИ

Казачьи отряды бригады «Дон», полностью сформированные из добровольцев, показывают впечатляющие боевые результаты по своим направлениям, сообщает портал «Российское казачество» со ссылкой на командование бригады «Дон».

Сводная бригада «Дон» входит в Добровольческий штурмовой корпус и несет службу в Херсонской области. Отряды бригады защищают Кинбурнскую косу, успешно предотвращают высадки диверсионных групп украинских нацистов на левый берег Днепра. Артиллерийское подразделение бригады, дивизион «Маныч», успешно поражает позиции противника на правом берегу.

Так, в последних числах июня артиллеристы бригады уничтожили два артиллерийских склада ВСУ, которые противник сформировал для предполагаемого наступления. Таким образом, казаки «Дона» сорвали боевую операцию противника. Кроме артиллерийских складов ВСУ бойцы поразили позиции противника, что привело к потере ими двух артиллерийских батарей.

За качественную боевую работу командир корпуса прямо на позициях вручил государственные и ведомственные награды 42 казакам отрядов бригады «Дон» и «Аксай».

«Следует отметить, что поток добровольцев в ряды бригады «Дон» и Добровольческого штурмового корпуса в целом не ослабевает – формируются новые боевые подразделения, усиливаются существующие. Казаки получают боевую технику, с которой выезжают на позиции. Таким образом, опыт создания казачьих добровольческих частей следует признать успешным», – отметило командование бригады «Дон».