До +21 градуса ожидается в Псковской области 11 июля

13:56, 10 июля 2023, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 11 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

Температура по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днём – от +16 до +21. Будет дуть ветер северо-восточных и северных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет низким.