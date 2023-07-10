До +21 градуса ожидается в Псковской области 11 июля
Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 11 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гидрометцентра.
Температура по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днём – от +16 до +21. Будет дуть ветер северо-восточных и северных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление будет низким.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
10 июля 2023
Псковичей приглашают поучаствовать в грантовом конкурсе от Президентского фонда культурных инициатив