Почти две тонны чешского мака запретили ввозить в Псковскую область

13:48, 10 июля 2023, ПАИ

1,8 тонны чешского мака запретили ввозить в Псковскую область из-за несоответствия качеству. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ФКП «Бурачки» инспекторы проверили качество и безопасность зерна и продуктов его переработки. Продукцию везли из Чехии в Московскую область. Лабораторные исследования на показатель ГМО не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Ввоз продукции на территорию России запретили.