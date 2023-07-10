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Общество

Двух выпавших из гнезда аистят спасли в Псковской области

Двух аистят помогла спасти в Псковской области жительница Санкт-Петербурга Ирина Кондратьева. Неравнодушная женщина доставила двух выпавших из гнезда птенцов в «Дом белого аиста», сообщили ПАИ в реабилитационном центре.

Фото здесь и далее: «Дом белого аиста»

«Нам нужно было доставить двух аистят с юга Псковской области – из Невельского и Себежского районов. Там люди подобрали двух маленьких птенцов, выпавших из гнёзд, и просили помощи. Путь неблизкий, от Пскова – более 200 км в одну сторону. Ирина согласилась помочь, а заодно посмотреть природу этих мест», – рассказали сотрудники центра. 

По пути на телефон директора Аистиного центра приходили трогательные сообщения: «Первый аистёнок у меня. Еду в Пустошку», «Второй пассажир у меня!», «Пассажиры кряхтят, дышат, тянут головки из коробок».

«Очень рада, что мне довелось поучаствовать в таком полезном и интересном деле: доставке спасённых аистят... Гоша и Кеша всю дорогу тянули шейки из коробок, издавали звуки, похожие на кряхтение, громко дышали и всячески шебуршали. Кеша иногда поднимал свой клювик вверх и принимался клокотать», – рассказала Ирина Кондратьева, приехавшая в Псковскую область на отдых. 

Сотрудники «Дома белого аиста» поблагодарили женщину за помощь и отметили, что очень благодарны ей и всем неравнодушным гражданам, которые приходят центру на помощь.

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