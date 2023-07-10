О совместных проектах Псковской области с Белоруссией рассказал Михаил Ведерников

19:06, 10 июля 2023, ПАИ

О совместных проектах Псковской области с Белоруссией рассказал губернатор Михаил Ведерников в эксклюзивном интервью телеканалу «Первый Псковский».

Михаил Ведерников отметил, что число реализуемых вместе с белорусской стороной проектов на данный момент достаточно велико. Одним из последних ярких событий он назвал мероприятие «Курган Дружбы», которое состоялось в новом формате 2 июля.

«Это мероприятие всегда проходило в формате встречи партизан и подпольщиков, но, к сожалению, герои наши уходят. Буквально единицы остаются, чуть больше ста ветеранов живут в Псковской области, многие из них уже не ходят, поэтому очень важно было не потерять этот формат, и поэтому мы сделали ставку, конечно, на нашу молодёжь», – сказал губернатор.

Он также отметил, что формат меняли взвешенно, предварительно пообщавшись с молодёжью. Глава региона также высказал уверенность, что «Курган Дружбы» просуществует ещё не один десяток лет, а, может быть, и сотни лет. По его словам, видно, как ребята заинтересованы в таком мероприятии.

«Хорошие, яркие, заинтересованные глаза. Много идей, много проектов. И там такая энергетика фантастическая была, нам было не уйти с этой площадки. Поэтому мы будем это всё развивать на примере «Кургана Дружбы». По сути, мероприятие проходит один день, но мы начали на различных площадках проводить мероприятия ещё с января месяца», – заметил Михаил Ведерников.

Он также добавил, что подобные мероприятия организовывают на площадке ПсковГУ, в паломническом центре в Печорах, в Белоруссии в онлайн-формате, в режиме видео-конференц-связи.

Губернатор подчеркнул, что взаимовыгодное сотрудничество с Белоруссией может осуществляться и на уровне торговых связей местных производителей. В диалоге с председателем Витебского облисполкома Александром Субботиным было решено одну или две недели в году выделить на создание ярмарочных пространств в Псковской области с включением в торговлю белорусских сельхозпроизводителей, уточнил глава региона.

«Мы повезём свои товары в Белоруссию. В конце месяца мы проводим дни Псковской области в Витебске, это наша совместная идея, в прошлом году дни Витебска проходили здесь. Кстати, и жителей Псковской области приглашаю, будет ярко, интересно, будет классная культурная программа», – заключил Михаил Ведерников.

Напомним, около пяти тысяч человек собралось в рамках 64-й Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии на Кургане Дружбы в Себежском районе 2 июля.