Организацию Дней Псковской области в Витебске обсудили псковичи с белорусскими коллегами

17:20, 21 октября 2022, ПАИ

Делегация Псковской области находится с рабочим визитом в Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Возглавляет группу первый заместитель губернатора Вера Емельянова. В состав входят председатели региональных комитетов по культуре, сельскому хозяйству и государственному техническому надзору, а также экономическому развитию и инвестиционной политике, руководство фонда инвестиционного развития Псковской области и представители театрально-концертной дирекции.

Основная цель поездки — обсуждение концепции, сроков и места проведения Дней Псковской области в Витебске, которые запланированы на 2023 год, а также обновленного формата международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и молодежи на Кургане Дружбы.

Проекты программ предстоящих мероприятий обсуждались на совещании в Витебском облисполкоме.

Планируется, что концептуально формат проведения Дней Псковской области будет повторять аналогичное мероприятие Витебщины, прошедшее в Пскове в сентябре этого года: псковичи представят промышленный потенциал региона, организуют выставочное мероприятие и обширную культурную программу.

Вера Емельянова обратила внимание, что Дни Витебской области в Пскове получились эффективными во всех аспектах. «Мероприятие вызвало большой резонанс среди жителей региона и желание проводить подобные мероприятия как можно чаще», — отметила первый вице-губернатор. В продолжение встречи стороны обсудили предложения по наполнению праздника.

Что касается сроков проведения, то, как сообщил заместитель председателя облисполкома Вячеслав Дурнов, рассматриваются два варианта: в период фестиваля «Славянский базар в Витебске» или во время Дня города Витебска, который предшествует фестивалю. «Несмотря на возможные сложности, постараемся максимально учесть пожелания псковских коллег, в том числе по подбору площадок для планируемых проектов», — пояснил он.

В 2023 году организатором международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения на Кургане Дружбы станет российская сторона. «На протяжении всего периода молодежные, детские общественные организации должны участвовать в мероприятиях, связанных с сохранением исторической памяти, событиями Великой Отечественной войны, патриотическими проектами. А затем как финальный аккорд — встреча на Кургане Дружбы для подведения итогов и планирования будущих дел. Иначе говоря, суть нашей инициативы в том, что встреча должна стать системной совместной деятельностью вокруг нашего общего исторического прошлого и будущего, а не оставаться одним из событий календаря», — отметила Вера Емельянова.