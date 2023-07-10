Более 14 тонн просроченной продукции изъяли из московских магазинов «Светофор»

22:56, 10 июля 2023, ПАИ

Специалисты провели проверку в магазинах сети «Светофор» в Москве после обращений потребителей, в итоге из оборота было изъято более 14 тонн просроченной продукции. Об этом сообщили коореспонденты ТАСС со ссылкой на сайт столичного управления Роспотребнадзора.

Поводом для проверок стали выявленные «Общественной потребительской инициативой» нарушения по цифровой маркировке пищевой продукции, после чего и последовало обращение в Роспотребнадзор с просьбой провести проверки.

Отмечается, что во всех проверяемых магазинах были найдены нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил и норм, технических регламентов. В ходе проверок специалисты отобрали образцы, из них 50 % не отвечали обязательным требованиям по микробиологическим, физико-химическим показателям, по показателям идентификации (фальсификации).

В отношении юридических лиц ООО «Торгсервис 50» и ООО «Торгсервис 150» составлено 64 административных протокола, восемь магазинов из 23 проверенных были опечатаны до решения суда, материалы переданы в суд. Районными судами города Москвы была приостановлена работа восьми магазинов на срок от 8 до 90 суток.

Устранение нарушений, выполнение требований предписаний и представлений, выданных ООО «Торгсервис 50» и ООО «Торгсервис 150», находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора по Москве.