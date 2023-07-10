Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 14 тонн просроченной продукции изъяли из московских магазинов «Светофор»

Специалисты провели проверку в магазинах сети «Светофор» в Москве после обращений потребителей, в итоге из оборота было изъято более 14 тонн просроченной продукции. Об этом сообщили коореспонденты ТАСС со ссылкой на сайт столичного управления Роспотребнадзора.

Поводом для проверок стали выявленные «Общественной потребительской инициативой» нарушения по цифровой маркировке пищевой продукции, после чего и последовало обращение в Роспотребнадзор с просьбой провести проверки.

Отмечается, что во всех проверяемых магазинах были найдены нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил и норм, технических регламентов. В ходе проверок специалисты отобрали образцы, из них 50 % не отвечали обязательным требованиям по микробиологическим, физико-химическим показателям, по показателям идентификации (фальсификации).

В отношении юридических лиц ООО «Торгсервис 50» и ООО «Торгсервис 150» составлено 64 административных протокола, восемь магазинов из 23 проверенных были опечатаны до решения суда, материалы переданы в суд. Районными судами города Москвы была приостановлена работа восьми магазинов на срок от 8 до 90 суток.

Устранение нарушений, выполнение требований предписаний и представлений, выданных ООО «Торгсервис 50» и ООО «Торгсервис 150», находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора по Москве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 июля 2023

Более 60 тонн гуманитарной помощи передала Псковская область в зону СВО
10 июля 2023

В Гдове подвели итоги экопроекта «ОберегайКа»
10 июля 2023

Михаил Ведерников рассказал, как дрессирует свою собаку
10 июля 2023

Михаил Ведерников: Я отдыхаю во время готовки
10 июля 2023

В Пыталовский район прибыла дорожная техника на сумму свыше 2,5 миллионов рублей

10 июля 2023

В Себежской библиотеке состоялась эко-встреча «Легенды заповедной тропы»
10 июля 2023

О программе подготовки в центре «ВОИН» рассказал псковский губернатор
10 июля 2023

Институт экспериментальной биологии появится в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...