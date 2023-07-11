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Общество

Всемирный день шоколада отмечают 11 июля

11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада, сообщает calend.ru. Этот вкусный праздник был придуман и впервые проведён французами в 1995 году.

Есть мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его «пищей богов» (именно так переводится с латыни название шоколадного дерева Theobroma cacao, на котором растут какао-бобы). Испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу, окрестили лакомство «черным золотом» и использовали для укрепления физических сил и выносливости. Новым напитком увлеклись не только благородные идальго, но и монахи-иезуиты.

Но наслаждаться холодным напитком мешала характерная горечь, и в него при растирании с тертыми бобами стали добавлять мед, а для приятного аромата начали добавлять ваниль, чуть позже появился напиток с анисом и корицей. А для лучшей растворимости испанцы решили подавать напиток горячим — так пришли к горячему шоколаду.

Несколько позже потребление шоколада в Европе ограничивалось лишь аристократическими кругами. Лишь в начале XX века, с появлением промышленного производства, шоколадом смогли насладиться и люди, не относящиеся к аристократии. В России шоколад появился при Петре I. В истории говорится, что царь привез его с Запада вместе с кофе.

В шоколаде есть элементы, способствующие отдыху и психологическому восстановлению. Темные сорта шоколада стимулируют выброс эндорфинов — гормонов счастья, которые воздействуют на центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают тонус организма.

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