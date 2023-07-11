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Дни открытых дверей возобновляют в «Доме белого аиста» в Гдовском районе

Практику проведения дней открытых дверей возобновляют в «Доме белого аиста» в Гдовском районе. Об этом сообщается в группе волонтёрского центра в соцсети «ВКонтакте».

Фото из группы "Дом белого аиста"

«Традиционно мы проводим их в выходные дни, - отметила руководитель центра, орнитолог Марина Сиденко. - В эти дни проводим экскурсии, где рассказываем о деятельности центра и об аистах, показываем наших питомцев. Вход по предварительной записи, начало мероприятия согласовывается индивидуально».

Необходимо оставить заявку на посещение в личном сообщении руководителю центра: vk.com/id532788931 или в сообщениях группы: vk.com/aistiniydom. В заявке необходимо указать имя, город, количество человек и оставить номер для связи. Из поданных заявок будут формироваться группы по 10-15 человек.

«В другие дни мы можем принимать организованные группы по согласованию и нашим возможностям. Пожалуйста, не приезжайте без согласования. Аистиный центр – это не зоопарк, у нас нет свободных посещений. Мы чрезвычайно загружены, и есть большая вероятность, что у нас не будет времени и возможности принять вас, если вы приедете без приглашения, - предупредила Марина Сиденко. - Мы находимся в деревне Низовицы Гдовского района Псковской области, в 50 км от Гдова, в 100 км от Пскова. По пути в Самолву, в 20 км от побережья Чудского озера».

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