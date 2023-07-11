Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как вернуть деньги за испорченные водой вещи, рассказали псковичам

Как вернуть деньги за испорченные водой вещи, рассказала главный санитарный врач области Елена Припутенко.

«Когда человек хочет вернуть за что-то деньги, всегда нужно начинать с претензии к поставщику товара или услуги. Писать нужно тому, кто оказывает услугу. И уже после получения ответа, если урегулировать вопрос не удалось, стоит обратиться в суд, чтобы возместить ущерб», – отметила руководитель псковского Роспотребнадзора.

Она обратила внимание на то, что сначала всё равно нужно доказать, что именно некачественная вода вывела из строя технику или испортила вещи. 

Елена Припутенко добавила, что с судебной практикой по вопросам о поломках, связанных с качеством воды, она не сталкивалась, а вот положительные результаты рассмотрения дел, когда причиной выхода из строя бытовых приборов стали скачки напряжения, есть.

Полностью материал читайте на сайте издания «АиФ-Псков».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 июля 2023

Около 170 вакансий открыто в школах и детсадах Пскова
11 июля 2023

Интерактивная программа «Во что играли наши предки» пройдёт в Псковском кремле
11 июля 2023

Подать заявку на участие в смене «Созидание» форума «Истоки» можно до 15 июля
11 июля 2023

Крест для купола церкви Святого Лазаря освятили в Псково-Печерском монастыре
11 июля 2023

Останки 55 безымянных солдат перезахоронили в Пушкиногорском районе
11 июля 2023

Сроки укладки асфальта на улице Коммунальной сдвинули в Пскове
11 июля 2023

15 художников из Белоруссии и городов России приехали на пленэр в Псков
11 июля 2023

Более 500 тысяч избирателей зарегистрировано в Псковской области


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...