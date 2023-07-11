Как вернуть деньги за испорченные водой вещи, рассказали псковичам

14:01, 11 июля 2023, ПАИ

Как вернуть деньги за испорченные водой вещи, рассказала главный санитарный врач области Елена Припутенко.

«Когда человек хочет вернуть за что-то деньги, всегда нужно начинать с претензии к поставщику товара или услуги. Писать нужно тому, кто оказывает услугу. И уже после получения ответа, если урегулировать вопрос не удалось, стоит обратиться в суд, чтобы возместить ущерб», – отметила руководитель псковского Роспотребнадзора.

Она обратила внимание на то, что сначала всё равно нужно доказать, что именно некачественная вода вывела из строя технику или испортила вещи.

Елена Припутенко добавила, что с судебной практикой по вопросам о поломках, связанных с качеством воды, она не сталкивалась, а вот положительные результаты рассмотрения дел, когда причиной выхода из строя бытовых приборов стали скачки напряжения, есть.

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