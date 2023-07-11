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Общество

Вода на девяти пляжах в Псковской области не соответствует санитарным нормам

Качество воды на девяти пляжах Псковской области не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Об этом ПАИ сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Специалисты исследовали воду в водоёмах и песок на пляжах в городских поселениях, в летних оздоровительных лагерях и в местах массового купания населения Псковской области.

По результатам исследований качество воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям:

– в реке Ловать в районе городского пляжа Великих Лук;

– в озёрах Кислое и Сорито Великолукского района;

– в озере Озерки Локнянского района;

– в реке Лусня посёлка Кунья;

– в озёрах Асцо и Сапожек Новосокольнического района.

Кроме того, вода также не соответствует санитарным требованиям в детском лагере «Космос», в озере Урицкое у деревни Урицкое Великолукского района, и в детском лагере «Юный железнодорожник», в озере Малый Иван у деревни Опухлики Невельского района.

Следовательно, указанные зоны рекреации не пригодны для отдыха.

Результаты лабораторных исследований направлены в органы местного самоуправления указанных территорий и государственное предприятие Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления» для принятия мер по запрету эксплуатации зон рекреации.

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