Почти четыре тонны клубники собрали на ферме в Бежаницком районе

12:25, 12 июля 2023, ПАИ

Почти четыре тонны клубники ранних сортов собрали на ферме в Бежаницком районе. Впереди сбор ягод поздних сортов, передаёт корреспондент ПАИ.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников находится с рабочей поездкой в Бежаницком районе. Здесь он посетил крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) «Бежаницкая ягода», которое занимается разведением разнообразных сортов клубники. Вместе с ним на ферме побывали председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов, глава Бежаницкого района Сергей Михеев и депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов.

Создание и развитие хозяйства стало возможным благодаря гранту в размере 1,5 млн рублей, который получил руководитель КФХ «Бежаницкая ягода» Илья Степанов в 2018 году в рамках мероприятий по поддержке начинающих фермеров государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области».

Сейчас на площади 2,5 гектара выращиваются разные сорта клубники. Как рассказал Илья Степанов, на плантациях организована качественная система защиты, полива, подкормки растений, орошения и обработки почвы на основе современных методов ведения сельского хозяйства.

По его словам, в хозяйстве используются экономически выгодные сорта ягоды. Продукция реализуется в свежем виде на местных продовольственных рынках.

Глава региона оценил работу и подчеркнул высокий потенциал фермерского хозяйства, в том числе с возможностью привлечения новых средств господдержки. В частности, предложил принять участие в конкурсном отборе по предоставлению областного гранта в форме субсидий на развитие семейных ферм.

Фермер уточнил, что для развития хозяйства и увеличения продолжительности плодоношения ягоды на территории КФХ необходимо построить теплицы. Кроме того, в планах агрария разведение сортовой малины, голубики и производство сушеных и замороженных ягод, и средства нового гранта могут быть направлены как раз на эти цели.

«Пользуйтесь программами поддержки, добавьте динамики в развитие хозяйства, тем более что спрос на вашу продукцию у населения высокий», — заключил Михаил Ведерников.