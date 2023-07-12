Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти четыре тонны клубники собрали на ферме в Бежаницком районе

Почти четыре тонны клубники ранних сортов собрали на ферме в Бежаницком районе. Впереди сбор ягод поздних сортов, передаёт корреспондент ПАИ. 

Фото здесь и далее: ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников находится с рабочей поездкой в Бежаницком районе. Здесь он посетил крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) «Бежаницкая ягода», которое занимается разведением разнообразных сортов клубники. Вместе с ним на ферме побывали председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов, глава Бежаницкого района Сергей Михеев и депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов.

Создание и развитие хозяйства стало возможным благодаря гранту в размере 1,5 млн рублей, который получил руководитель КФХ «Бежаницкая ягода» Илья Степанов в 2018 году в рамках мероприятий по поддержке начинающих фермеров государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области».

Сейчас на площади 2,5 гектара выращиваются разные сорта клубники. Как рассказал Илья Степанов, на плантациях организована качественная система защиты, полива, подкормки растений, орошения и обработки почвы на основе современных методов ведения сельского хозяйства.

По его словам, в хозяйстве используются экономически выгодные сорта ягоды. Продукция реализуется в свежем виде на местных продовольственных рынках.

Глава региона оценил работу и подчеркнул высокий потенциал фермерского хозяйства, в том числе с возможностью привлечения новых средств господдержки. В частности, предложил принять участие в конкурсном отборе по предоставлению областного гранта в форме субсидий на развитие семейных ферм.

Фермер уточнил, что для развития хозяйства и увеличения продолжительности плодоношения ягоды на территории КФХ необходимо построить теплицы. Кроме того, в планах агрария разведение сортовой малины, голубики и производство сушеных и замороженных ягод, и средства нового гранта могут быть направлены как раз на эти цели.

«Пользуйтесь программами поддержки, добавьте динамики в развитие хозяйства, тем более что спрос на вашу продукцию у населения высокий», — заключил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 июля 2023

Участники конного похода «Александрова дорога» будут одеты в амуницию XIII века
12 июля 2023

Сад памяти благоустроили в Бежаницах
12 июля 2023

Умерла заместитель главного врача Псковской областной больницы Ирина Рагозина
12 июля 2023

Псковичей приглашают на службу в Росгвардию
12 июля 2023

Расписание катеров до Талабских островов изменится с 16 июля
12 июля 2023

Почти четыре тонны клубники собрали на ферме в Бежаницком районе
12 июля 2023

Ещё пять дорог планируют отремонтировать в Псковском районе
12 июля 2023

Движение по участку улицы Волкова в Пскове ограничат до сентября

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...