Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Станислав Стармолотов: Говорить об отставании в графиках ремонта дорог не приходится

В каком темпе в Псковской области ведутся дорожные работы и нет ли отстающих в сдаче объектов, рассказал врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото ПАИ

«К счастью, мы вычистили рынок дорожного строительства в предыдущие годы, когда получилось избавиться от недобросовестных подрядчиков. В настоящий момент всё пока идёт в графике, по всем объектам активно ведутся работы. Говорить о каком-то отставании сейчас не приходится», – отметил гость программы.

По его словам, в этом году на рынке не наблюдается недобросовестных подрядчиков, а все просроченные объекты активно готовятся к сдаче.

Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью для телеканала «Первый Псковский» рассказал, что в реестр недобросовестных подрядчиков в прошлом году было внесено 16 подрядных организаций.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 июля 2023

О дорогах в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное
12 июля 2023

Губернатор посетил экспортный лесозавод «Судома» в Дедовичском районе
12 июля 2023

Семь бойцов Великой Отечественной войны перезахоронили в Струго-Красненском районе

12 июля 2023

Декорации к съёмкам сериала «Казачок» строят в Новоржевском районе
12 июля 2023

Самый длинный мост через реку Великую построят в Пскове
12 июля 2023

Творческий вечер петербургского поэта из Пскова пройдет 14 июля

12 июля 2023

Мост через реку Шелонь в Дедовичском районе сдадут вовремя
12 июля 2023

Восточный обход Пскова свяжет Крестовское шоссе и трассу Р-23

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...