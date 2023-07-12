Станислав Стармолотов: Говорить об отставании в графиках ремонта дорог не приходится

17:48, 12 июля 2023, ПАИ

В каком темпе в Псковской области ведутся дорожные работы и нет ли отстающих в сдаче объектов, рассказал врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«К счастью, мы вычистили рынок дорожного строительства в предыдущие годы, когда получилось избавиться от недобросовестных подрядчиков. В настоящий момент всё пока идёт в графике, по всем объектам активно ведутся работы. Говорить о каком-то отставании сейчас не приходится», – отметил гость программы.

По его словам, в этом году на рынке не наблюдается недобросовестных подрядчиков, а все просроченные объекты активно готовятся к сдаче.

Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью для телеканала «Первый Псковский» рассказал, что в реестр недобросовестных подрядчиков в прошлом году было внесено 16 подрядных организаций.