Операция «Мак» проходит в Псковской области

15:59, 12 июля 2023, ПАИ

Операция «Мак – 2023» проходит в Псковской области. Она состоится в три этапа до 16 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ведомстве напомнили, что в России предусмотрена уголовная ответственность за незаконное выращивание и культивирование растений, содержащих наркотические вещества и административная ответственность за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Операция направлена на предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств естественного происхождения, выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений, перекрытие каналов поступления наркотических средств естественного происхождения в незаконный оборот наркотиков.

Обо всех фактах незаконного культивирования мака, конопли или других наркосодержащих растений можно сообщить по телефону доверия – 8 (8112) 59-22-33 или телефону дежурной части УМВД России по Псковской области – 8(8112) 66-16-49.