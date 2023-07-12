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Митинг в честь 79-й годовщины освобождения от фашистов прошёл в Пустошке

Митинг, посвящённый 79-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, состоялся в Пустошке. Об этом пишет газета «Вперёд».

Фото здесь и далее: Марина Жуланова

Мероприятие открыл глава администрации района Юрий Кравцов. Затем к собравшимся обратилась глава города Лариса Соловьёва. О значении далёких сражений, о светлой памяти говорила председатель районного Совета ветеранов войны и труда Тамара Привалова. Благодарность ветеранам выразил председатель районного Собрания депутатов Дмитрий Зарембо.

Принять участие в митинге из правительства региона прибыла председатель комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко. Также выступил внук воевавшего сапёра-штурмовика Бориса Малашина, который участвовал в освободительных боях возле высоты Ерзовка Пригородной волости, прошёл всю войну и умер в 1982 году.

В память о погибших воинах была объявлена минута молчания и позже состоялось торжественное возложение гирлянды Славы и цветов.

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