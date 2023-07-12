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Общество

Самый длинный мост через реку Великую построят в Пскове

Самый длинный мост через реку Великую появится в Пскове в рамках строительства Северного обхода. Об этом рассказал врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото ПАИ

По его словам, в рамках реализации проекта Северного обхода Пскова будет построен новый мост через реку Великую, пять искусственных сооружений, в местах пересечения с существующими дорогами появятся путепроводы и скотопрогон, будет построен участок автомобильной дороги от Гдовской до Рижской трассы. Также проект подразумевает переустройство сетей и устройство освещения.

«В этом году по большей части подготовительные работы, должны приступить как раз к небольшим искусственным сооружениям. Поскольку контракт у нас достаточно продолжительное время будет длиться, я предполагаю, что закончат с рабочим мостом, чтобы уже приступить к основным элементам конструкции основного моста. Ну и к полотну тоже, я думаю, уже приступят в этом году», – отметил он.

Станислав Стармолотов также рассказал, что согласно проекту, мост через реку Великую визуально простой, однако сложный в части технической реализации.

«Это будет самый длинный мост у нас, который перекинут через реку Великую», – подчеркнул Станислав Стармолотов.

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