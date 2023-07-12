Активные работы по строительству Северного обхода Пскова начнутся на этой неделе
Активные работы по строительству Северного обхода Пскова начнутся на этой неделе. Об этом рассказал врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
«Подрядчик зашёл крупный, в принципе, на дорожном рынке. Место регистрации – Москва. Отзывы о нём положительные. Делали очень серьёзные капиталоемкие объекты в Санкт-Петербурге. Они больше специализируются на мостах. Ну и частично на дорожной части. Поэтому сейчас каких-то проблем мы не видим. На этой неделе перечисляем аванс и подрядчик приступает уже к более активным действиям на объекте», – подчеркнул гость эфира.
По его словам, подрядчик уже провёл все подготовительные, геодезические работы, сделал корректировку технической документации по переустройству сетей различного типа, таких как газ, электричество.
«Уже и к мосту подобрался. Там техника присутствует, но существенное увеличение будет уже после получения аванса», – заключил Станислав Стармолотов.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая на XXVIII конференции регионального отделения партии «Единая Россия», отметил, что строительство Северного обхода «чуть было не свернули». «В какой-то момент проект практически уже сняли с финансирования и чуть было не свернули. Но мы добились того, чтобы проект был. В планах объект у нас до 2027 года. Финансирование подтверждено. Более того, мы начали обсуждать возможности реализации аналогичного проекта, призванного снизить нагрузку на дороги в Пскове, – Восточного обхода», – заявил губернатор.
Напомним, Северный обход Пскова – это проект по строительству объездной дороги. Речь идёт о соединении с Рижским шоссе и возведении моста через Великую.
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