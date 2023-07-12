Активные работы по строительству Северного обхода Пскова начнутся на этой неделе

16:43, 12 июля 2023, ПАИ

Активные работы по строительству Северного обхода Пскова начнутся на этой неделе. Об этом рассказал врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Подрядчик зашёл крупный, в принципе, на дорожном рынке. Место регистрации – Москва. Отзывы о нём положительные. Делали очень серьёзные капиталоемкие объекты в Санкт-Петербурге. Они больше специализируются на мостах. Ну и частично на дорожной части. Поэтому сейчас каких-то проблем мы не видим. На этой неделе перечисляем аванс и подрядчик приступает уже к более активным действиям на объекте», – подчеркнул гость эфира.

По его словам, подрядчик уже провёл все подготовительные, геодезические работы, сделал корректировку технической документации по переустройству сетей различного типа, таких как газ, электричество.

«Уже и к мосту подобрался. Там техника присутствует, но существенное увеличение будет уже после получения аванса», – заключил Станислав Стармолотов.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая на XXVIII конференции регионального отделения партии «Единая Россия», отметил, что строительство Северного обхода «чуть было не свернули». «В какой-то момент проект практически уже сняли с финансирования и чуть было не свернули. Но мы добились того, чтобы проект был. В планах объект у нас до 2027 года. Финансирование подтверждено. Более того, мы начали обсуждать возможности реализации аналогичного проекта, призванного снизить нагрузку на дороги в Пскове, – Восточного обхода», – заявил губернатор.

Напомним, Северный обход Пскова – это проект по строительству объездной дороги. Речь идёт о соединении с Рижским шоссе и возведении моста через Великую.