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Общество

Активные работы по строительству Северного обхода Пскова начнутся на этой неделе

Активные работы по строительству Северного обхода Пскова начнутся на этой неделе. Об этом рассказал врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото ПАИ

«Подрядчик зашёл крупный, в принципе, на дорожном рынке. Место регистрации – Москва. Отзывы о нём положительные. Делали очень серьёзные капиталоемкие объекты в Санкт-Петербурге. Они больше специализируются на мостах. Ну и частично на дорожной части. Поэтому сейчас каких-то проблем мы не видим. На этой неделе перечисляем аванс и подрядчик приступает уже к более активным действиям на объекте», – подчеркнул гость эфира.

По его словам, подрядчик уже провёл все подготовительные, геодезические работы, сделал корректировку технической документации по переустройству сетей различного типа, таких как газ, электричество.

«Уже и к мосту подобрался. Там техника присутствует, но существенное увеличение будет уже после получения аванса», – заключил Станислав Стармолотов.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая на XXVIII конференции регионального отделения партии «Единая Россия», отметил, что строительство Северного обхода «чуть было не свернули». «В какой-то момент проект практически уже сняли с финансирования и чуть было не свернули. Но мы добились того, чтобы проект был. В планах объект у нас до 2027 года. Финансирование подтверждено. Более того, мы начали обсуждать возможности реализации аналогичного проекта, призванного снизить нагрузку на дороги в Пскове, – Восточного обхода», – заявил губернатор.

Напомним, Северный обход Пскова – это проект по строительству объездной дороги. Речь идёт о соединении с Рижским шоссе и возведении моста через Великую.

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