Восточный обход Пскова свяжет Крестовское шоссе и трассу Р-23

17:59, 12 июля 2023, ПАИ

Восточный обход Пскова будет начинаться не доезжая Крестовского шоссе со стороны Санкт-Петербурга и выходить на трассу Р-23 за деревней Черёха. Об этом рассказал врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Это долгосрочная перспектива, потому что тот проект, который есть у федеральных коллег, немножко нужно дорабатывать, исходя из реалий. Но, учитывая темпы развития региона в прошедшую пятилетку, будем надеяться, что в последующую пятилетку мы точно увидим как минимум начало работ по этому направлению», – отметил спикер программы.

Отметим, что ранее Станислав Стармолотов рассказал о ходе реализации проекта по созданию Восточного обхода Пскова.