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Общество

Станислав Стармолотов рассказал о ходе реализации проекта по созданию Северного обхода

Реализацию проекта по строительству Северного обхода Пскова прокомментировал врио председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото ПАИ

«Работы будет осуществлять фирма ООО «ЕТС», с ней заключен контракт. Она уже выполняла работы в регионе раньше, компания в рамках прошлого контракта по Северному обходу занималась строительством моста через реку Великую, а сейчас вышла как генеральный подрядчик дорожной части и мостовой», – сказал Станислав Стармолотов.

По его словам, у подрядной организации есть график работ, на основании которого и будет идти реализация проекта. Срок окончания контракта - 2027 год.

«Контракт заключен в апреле. Федеральный центр, как правило, перечисляет деньги в июле, думаю, что в первых числах июля будет перечисление денег и подрядчик начнёт работы», – заключил Станислав Стармолотов.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая на XXVIII конференции регионального отделения партии «Единая Россия», отметил, что строительство Северного обхода «чуть было не свернули». «В какой-то момент проект практически уже сняли с финансирования и чуть было не свернули. Но мы добились того, чтобы проект был. В планах объект у нас до 2027 года. Финансирование подтверждено. Более того, мы начали обсуждать возможности реализации аналогичного проекта, призванного снизить нагрузку на дороги в Пскове, – Восточного обхода», – заявил губернатор.

Напомним, Северный обход Пскова – это проект по строительству объездной дороги. Речь идет о соединении с Рижским шоссе и возведении моста через Великую. 

В конце 2022 года глава региона сообщал, что в 2023 году планируется отремонтировать 240 километров дорог и порядка 500 погонных метров мостов. Плановый размер дорожного фонда на 2023 год составляет более 12 млрд рублей, эта цифра не является окончательной, потому что обычно в течение года объём финансирования существенно увеличивается.

Кроме того, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона, Михаил Ведерников напомнил, что в 2020 году область закупила 249 новых автобусов на общую сумму 1 млрд 250 млн рублей. Новая техника позволила вывести работу региональных властей по финансовому оздоровлению «Псковпассажиравтотранса» на новый уровень. Глава региона также сообщил, что прорабатывается возможность ремонта автовокзала в Великих Луках.

Отметим, что финансирование дорожной отрасли в регионе с 2018 по 2022 год увеличилось в 2,5 раза: с 5,3 до 12,74 млрд рублей. 

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