Конкурс видеопоздравлений к 550-летию Печор объявлен в Псковской области

20:45, 12 июля 2023, ПАИ

В этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. К юбилейной дате Театрально-концертная дирекция Псковской области запустила конкурс видеопоздравлений. Об этом сообщили в телеграм-канале Театрально-концертной дирекции.

Необходимо снять видеопоздравление на одну минуту в горизонтальном формате на фоне любимого места в Печорах.

Присылайте заявку и видеоролик на электронную почту konkurs550pskovculture@yandex.ru (в теме письма укажите «Конкурс видеороликов»). Опубликуйте видеоролик на своей странице в соцсети «ВКонтакте» под хэштегом #поздравляемПечоры

По итогу конкурса будет создан поздравительный видеоролик, куда попадут лучшие кадры с улыбками людей. Желательно прислать ролик в формате Full HD.

Победитель, которого определит конкурсная комиссия, получит квадрокоптер. Подать заявку на конкурс можно до 30 июля.