В Госдуме предложили признать семьи с двумя детьми многодетными

09:03, 13 июля 2023, ПАИ

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил признать многодетными семьи с двумя детьми, соответствующее обращение парламентарий направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. Об этом пишет РИА Новости.

«Прошу вас поддержать наделение статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в федеральном законодательстве…» - сообщается в документе.

Как уточнил Даванков, в России отмечается относительно низкое количество семей с тремя и более детьми. По его словам, многие семьи с двумя детьми предпочитают не увеличивать количество детей, потому что семья не способна финансово обеспечить всех детей в достаточном объеме.

