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Общество

Студенты-медики из Пскова впервые проходят практику в Витебске

В этом году Витебский государственный медицинский университет впервые принял на практику пятерых студентов-медиков ПсковГУ по программе академической мобильности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Двое из них - Яна Александрова и Роза Шарафулина - в этом году окончили третий курс медицинского факультета ПсковГУ по специальности «Лечебное дело». С 4 по 13 июля студентки проходили производственную практику по программе «Помощник процедурной медицинской сестры» в Витебской университетской клинике.

«Мы находимся в отделении торакальной хирургии, - рассказала Роза Шарафулина. – Осваиваем практические навыки, необходимые в работе процедурной медсестры. Например, сегодня учились определять группы крови. Все сотрудники клиники очень вовлечены в процесс обучения, помогают нам во всем, очень подробно объясняют».

Студенты-четверокурсники Елена Фальковская, Алина Забахтурина и Виктор Симагин под руководством ассистента кафедры клинической медицины Павла Браткова на базе ВГМУ проходили практику «Помощник врача стационара».

«Обучение оставляет прекрасные впечатления, - рассказали ребята. – Мы проходим практику в отделении эндокринологии. Сегодня, например, после уже традиционного обхода пациентов, сбора анамнеза у новых пациентов и осмотра мы заполняем всю необходимую медицинскую документацию, обсуждаем предполагаемые диагнозы с врачом. Отделение отличное, медицинский персонал очень приветлив к нам. Благодаря новому опыту мы заряжены на изучение специфики оказания неотложной помощи».

Чтобы попасть на практику в Витебск, студенты медицинского факультета ПсковГУ участвовали в конкурсе, где учитывались средний балл, индивидуальные достижения, университетская активность и прочее.

Лето 2023 года расширило сотрудничество между медфаком Псковского государственного университета и коллегами из Белоруссии: 14 студентов проходят практику в рамках академического обмена.

Напомним, в ПсковГУ реализуется стратегический проект «Научно-образовательный акселератор подготовки специалистов здравоохранения Псковской области». В нем участвуют Псковский государственный университет, комитет по образованию Псковской области, Управление образования администрации города Пскова, комитет по здравоохранению Псковской области, Псковская областная клиническая больница и школы Пскова. Проект включен в программу развития «Приоритет 2030».

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