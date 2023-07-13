Память архимандрита Иоанна Крестьянкина почтили в Печорах

11:52, 13 июля 2023, ПАИ

Праздничные богослужения в день памяти архимандрита Иоанна (Крестьянкина) проходят в Псково-Печерском монастыре, передаёт корреспондент ПАИ.

В Михайловском соборе монастыря служение Божественной литургии возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

По окончании литургии в пещерах обители состоится панихида по старцу.

Отметим, что свою работу в Псково-Печерском монастыре старец начал в 1967 году, когда патриарх Алексий I подписал указ о его переводе на служение в монастырь.

С 1967 года до своей кончины отец Иоанн жил в Псково-Печерском монастыре. В 1970 году ему был присвоен сан игумена, а в 1973 году – архимандрита. Уже спустя год после того, как отец Иоанн поселился в обители, к нему стали приезжать верующие со всех концов страны – за советом и благословением. В 2005 году к 95-летию со дня рождения архимандрит Иоанн был награждён церковным орденом преподобного Серафима Саровского I степени.