Часть улицы Дворецкой в Великих Луках перекроют до 28 июля
Движение транспорта на улице Дворецкой от улицы Ставского до улицы Сибирцева в Великих Луках ограничат с 9:00 17 июля до 18:00 28 июля. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.
Движение ограничат в связи с проведением ремонтных работ.
Водителям для объезда предлагают использовать улицы Садовую, Ставского, Розы Люксембург и Сибирцева.
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13 июля 2023
Приоритетность движения на перекрестке улиц Труда, Звездной и проспекта Энтузиастов изменится