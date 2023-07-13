Часть улицы Дворецкой в Великих Луках перекроют до 28 июля

19:48, 13 июля 2023, ПАИ

Движение транспорта на улице Дворецкой от улицы Ставского до улицы Сибирцева в Великих Луках ограничат с 9:00 17 июля до 18:00 28 июля. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.

Движение ограничат в связи с проведением ремонтных работ.

Водителям для объезда предлагают использовать улицы Садовую, Ставского, Розы Люксембург и Сибирцева.