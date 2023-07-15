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Происшествия

Похищенных в Петрозаводске детей могли вывезти в Псковскую область

7-летнюю Майю и 5-летнего Матвея Коломайнен, предположительно, могли увезти в Псковскую область. Об этом сообщается в группе добровольного поискового отряда «Длинный берег» Республики Карелии в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Питкяранта. ДПО «Длинный Берег» в соцсети «ВКонтакте»

Дети пропали в Петрозаводске 4 июня. До настоящего времени их местонахождение неизвестно.

По предварительной информации, их вывезли в Псковскую область на автомобиле Mersedes Glk 350 4Matic с государственным номером А 095 EM 178.

Любые сведения, которые помогут в поиске детей, можно сообщить по телефонам: 8 (911)-052-40-90 или 112.

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