Похищенных в Петрозаводске детей могли вывезти в Псковскую область

13:25, 14 июля 2023, ПАИ

7-летнюю Майю и 5-летнего Матвея Коломайнен, предположительно, могли увезти в Псковскую область. Об этом сообщается в группе добровольного поискового отряда «Длинный берег» Республики Карелии в социальной сети «ВКонтакте».

Дети пропали в Петрозаводске 4 июня. До настоящего времени их местонахождение неизвестно.

По предварительной информации, их вывезли в Псковскую область на автомобиле Mersedes Glk 350 4Matic с государственным номером А 095 EM 178.

Любые сведения, которые помогут в поиске детей, можно сообщить по телефонам: 8 (911)-052-40-90 или 112.