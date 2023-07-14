Лучшего государственного гражданского служащего вновь определят в Псковской области

15:39, 14 июля 2023, ПАИ

Конкурс «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области» пройдет в регионе осенью. Прием заявок от кандидатов начнется в сентябре, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Участников конкурса ждут четыре этапа испытаний в двух группах. Первая — гражданские служащие, замещающие ведущие должности категории «руководитель», вторая конкурсная группа — гражданские служащие, замещающие иные группы и категории должностей.

К кандидатам предъявлены серьезные требования, среди которых наличие стажа гражданской службы не менее трех лет и отсутствие неснятых дисциплинарных взысканий.

Конкурс проводится второй год подряд для выявления и поддержки государственных гражданских служащих Псковской области, имеющих профессиональные достижения, а также повышения авторитета и престижа института гражданской службы. Первым лучшим государственным гражданским служащим области по итогам конкурса прошлого года стала заместитель начальника отдела мониторинга региональных проектов управления проектной деятельности правительства Псковской области Екатерина Тимофеева.

Ознакомиться с положением о конкурсе можно здесь.