Завершён первый этап ремонта псковского «Пентагона»

16:37, 14 июля 2023, ПАИ

Завершился ремонт дворовой территории, примыкающей к дому № 11 на улице Западной в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

На месте обновили проезд, подходы к подъездам, сделали парковку и заасфальтировали пешеходную дорожку по центру двора.

«По договоренности с подрядчиком начались работы у соседнего дома № 52 на улице Коммунальной, хотя по контракту это объём следующего года», – отметил Борис Елкин.



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина













По его словам, таким образом, большую часть территории приведут в порядок в этом году. «Останется благоустроить центральную площадку и доделать проезды. Будем искать финансирование», – заключил глава города.

Напомним, ремонт начался в июне этого года. Отметим, что жители называют этот двор «Пентагоном».