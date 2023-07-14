Строительство спортивной площадки завершается в Дно

16:56, 14 июля 2023, ПАИ

В Дно завершаются работы по строительству открытой спортивной площадки. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин.

«Этот объект ждут все: и педагоги, и учащиеся», – подчеркнул он.

Новая спортивная площадка разместилась около школы № 1. На данный момент работы находятся на завершающем этапе.

Строительство стало возможным благодаря участию района в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий».