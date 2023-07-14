Строительство спортивной площадки завершается в Дно
В Дно завершаются работы по строительству открытой спортивной площадки. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин.
«Этот объект ждут все: и педагоги, и учащиеся», – подчеркнул он.
Новая спортивная площадка разместилась около школы № 1. На данный момент работы находятся на завершающем этапе.
Строительство стало возможным благодаря участию района в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий».
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